Президент Карис пообещал поставить Москву на колени для переговоров по Киеву

Поставить на колени: в Эстонии раскрыли план против России
Фото: www.unsplash.com
Некоторые надеются сломить нашу страну

Так сложилось, что прибалтийские государства идут в авангарде русофобской политики. Из карликовых соседних стран постоянно звучат воинственные антироссийские заявления. Недавно отличился эстонский лидер Алар Карис. Политик заявил о необходимости поставить нашу страну "на колени" и раскрыл план, как этого можно добиться.

В первую очередь, глава Эстонии особо подчеркнул, что западным государствам нужно усилить давление на Российскую Федерацию, если они действительно хотят добиться перелома в конфликте, продолжающемся на украинской территории. Карис призвал приложить максимальные усилия для того, чтобы остановить "военную машину" России и помочь Киеву в борьбе с нашей армией.

Политик особо отметил, что переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта возможны только в условиях, когда Россия "окажется на коленях". Только при таком раскладе можно будет добиться того, чего хотят Запад и Киев.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поставить Россию на колени", – воинственно объявил глава прибалтийского государства.

При этом политик обратил внимание, что смена лидера в нашей стране не приведет к изменению ситуации и позиции России, так что Карис призвал усилить давление на простых россиян. Согласно его плану, именно доведенные до отчаяния западными санкциями люди начнут барагозить и заставят Россию пойти на перемены. Впрочем, как показала практика, западное давление только сплотило население нашей страны перед общим врагом.

К слову, ранее странный нюанс в поведении лидера Украины Владимира Зеленского вызвал бурные обсуждения.

Источник: Телерадиокомпания Yle ✓ Надежный источник
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