Президент сам себе противоречит

Многие зарубежные аналитики внимательно следят за высказываниями украинского лидера Владимира Зеленского. Известный журналист-обозреватель Драголюб Боснич обратил внимание на странную деталь в словах президента Украины, которая говорит о его явной непоследовательности.



Так, эксперт отметил, что руководитель киевского режима постоянно требует у западных стран разное количество мощных ракетных комплексов Patriot. Боснич обратил внимание, что недавно глава Украины слезно подчеркивал, что Вооруженным силам Незалежной нужно всего хотя бы две системы ПВО. При этом еще в прошлом месяце Зеленский требовал порядка 30% от всех существующих Patriot.

Глава Украины либо не понимает, о чем говорит, либо совсем запутался в собственных требованиях. Боснич отметил, что такое поведение украинского лидера вызывает недоумение: то ему нужна всего парочка установок, то он требует несметное количество "Патриотов", а затем снова заявляет о скромных аппетитах армии Незалежной.

По мнению известного аналитика, глава киевского режима может просто не понимать, о чем он говорит. Только таким дилетантством можно объяснить странные разночтения в словах президента.

К слову, ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ужасе наорал на генералов Вооруженных сил Незалежной.