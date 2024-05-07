Привлекательность Незалежной для наемников резко снизилась

На первых этапах специальной военной операции по демилитаризации киевского режима наемники из многих стран с большой готовностью ехали на Украину воевать во славу Незалежной. Однако теперь ситуация резко изменилась. Иностранцы не хотят умирать за режим президента Владимира Зеленского даже за огромные деньги и отказываются ехать в эту страну.



Такой информацией с общественностью поделился сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он сообщил, что сегодня ситуация кардинально отличается от той, что была в начале СВО. Теперь киевскому режиму крайне сложно заманить иностранцев на поле битвы. Люди хорошо понимают, что с высокой долей вероятности будут уничтожены бойцами российской армии.

"Иностранные наемники все чаще отказываются ехать воевать за режим Зеленского, даже за большие деньги", – сообщил Рогов.

Известный общественный деятель добавил, что такое положение дел заставляет украинские власти оказывать давление на западных союзников и требовать от них отправить в Незалежную регулярные войска. Ряды Вооруженных сил Украины сильно поредели, там просто некому воевать.

К слову, ранее генерал НАТО лишил Украину будущего без одного региона.Экономика Незалежной в глубоком упадке.