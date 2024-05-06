Экономика Незалежной в глубоком упадке

Действия руководителей киевского режима привели к тому, что украинский народ оказался в крайне тяжелой ситуации. Сегодня украинцы лишены элементарных социальных гарантий и вынуждены влачить жалкое существование. При этом отставной генерал НАТО Бен Ходжес уверен, что у Незалежной нет шансов на будущее, если ВСУ не удастся вернуть один ключевой регион.



Несложно догадаться, что речь идет о Крыме. Всем известно, что полуостров имеет очень выгодное положение и представляет огромный интерес для многих стран. Генерал НАТО в отставке объявил, что Украине не на что рассчитывать без Крыма. Дело в том, что без этого ключевого региона привлекательность Незалежной для инвесторов стала ничтожно мала.

"Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от Крымского полуострова. Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут давать деньги на восстановление Украины", – подчеркнул опытный военный.

Бен Ходжес особо отметил, что расположение полуострова позволяет фактически полностью контролировать Черноморский регион, что весьма привлекательно для многих стран. Также он добавил, что с территории Крыма крайне удобно носить удары по противнику, так что многие хотят завладеть этими российскими землями.

К слову, ранее смена тактики российской армии вызвала удивление в США.