Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего

Генерал НАТО лишил Украину будущего без одного региона
Фото: www.unsplash.com
Экономика Незалежной в глубоком упадке

Действия руководителей киевского режима привели к тому, что украинский народ оказался в крайне тяжелой ситуации. Сегодня украинцы лишены элементарных социальных гарантий и вынуждены влачить жалкое существование. При этом отставной генерал НАТО Бен Ходжес уверен, что у Незалежной нет шансов на будущее, если ВСУ не удастся вернуть один ключевой регион.

Несложно догадаться, что речь идет о Крыме. Всем известно, что полуостров имеет очень выгодное положение и представляет огромный интерес для многих стран. Генерал НАТО в отставке объявил, что Украине не на что рассчитывать без Крыма. Дело в том, что без этого ключевого региона привлекательность Незалежной для инвесторов стала ничтожно мала.

"Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от Крымского полуострова. Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут давать деньги на восстановление Украины", – подчеркнул опытный военный.

Бен Ходжес особо отметил, что расположение полуострова позволяет фактически полностью контролировать Черноморский регион, что весьма привлекательно для многих стран. Также он добавил, что с территории Крыма крайне удобно носить удары по противнику, так что многие хотят завладеть этими российскими землями.

К слову, ранее смена тактики российской армии вызвала удивление в США.

Источник: YouTube-канал Decoding Geopolitics with Dominik Presl ✓ Надежный источник
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