Киев выбрал главную цель

Положение дел Вооруженных сил украинского государства на поле боя с каждым днем становится все плачевнее. На этом фоне киевские власти ищут любые пути выслужиться перед западными кураторами и показать им, что еще в силах навредить России. Все чаще звучат разговоры о террористических атаках и активизации диверсионной деятельности на российских землях. Очередной зловещий намек прозвучал от украинского дипломата.



Постпред Незалежной при ООН Сергей Кислица разместил в социальных сетях недвусмысленно намекающую на разрушение Крымского моста публикацию. Киевскому режиму нужны громкие "победы", так что власти вознамерились бросить все усилия на уничтожение символа воссоединения Крыма с Россией.

Кислица обозначил, что агрессия против грандиозного сооружения готовится уже в текущем году. Так, на своей странице в социальной сети Х он разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год". Среди прочих, он привел фотографии с примерами вантовых мостов, арочных мостов, подвесных мостов и так далее. В отдельную группу украинец выделил "Керченские мосты". В качестве иллюстрации этой категории была пустая картинка. Мол, скоро Крымского моста не будет.

Недавно глава российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что агрессия против символа возвращения Крыма в родную гавань приведет к резкой эскалации конфликта. Политик особо отметил, что в таком случае Россия готова отвечать любыми видами оружия, и "неизбежное возмездие" ужаснет Киев.

К слову, ранее Медведев высказался о возможности скорой ликвидации главы Украины Владимира Зеленского.