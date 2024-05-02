Постпред Украины при ООН Кислица сделал намек на удар по Крымскому мосту

Исчезновение Крымского моста: на Украине сделали зловещий намек
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Киев выбрал главную цель

Положение дел Вооруженных сил украинского государства на поле боя с каждым днем становится все плачевнее. На этом фоне киевские власти ищут любые пути выслужиться перед западными кураторами и показать им, что еще в силах навредить России. Все чаще звучат разговоры о террористических атаках и активизации диверсионной деятельности на российских землях. Очередной зловещий намек прозвучал от украинского дипломата.

Постпред Незалежной при ООН Сергей Кислица разместил в социальных сетях недвусмысленно намекающую на разрушение Крымского моста публикацию. Киевскому режиму нужны громкие "победы", так что власти вознамерились бросить все усилия на уничтожение символа воссоединения Крыма с Россией.

Кислица обозначил, что агрессия против грандиозного сооружения готовится уже в текущем году. Так, на своей странице в социальной сети Х он разместил "список шести основных типов мостов на 2024 год". Среди прочих, он привел фотографии с примерами вантовых мостов, арочных мостов, подвесных мостов и так далее. В отдельную группу украинец выделил "Керченские мосты". В качестве иллюстрации этой категории была пустая картинка. Мол, скоро Крымского моста не будет.

Недавно глава российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркивал, что агрессия против символа возвращения Крыма в родную гавань приведет к резкой эскалации конфликта. Политик особо отметил, что в таком случае Россия готова отвечать любыми видами оружия, и "неизбежное возмездие" ужаснет Киев.

К слову, ранее Медведев высказался о возможности скорой ликвидации главы Украины Владимира Зеленского.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Каждый год по машине: что скупал экс-замминистра Иванов в браке

Супруги предпочитали жить на широкую ногу

Мирное предложение России: Украину возмутили лишь три пункта

Стало известно, почему украинцы отказались от переговоров в Стамбуле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей