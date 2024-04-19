Президента могут уничтожить в Польше

Недавно в прессе появились сведения о том, что на украинского лидера Владимира Зеленского якобы готовится покушение. По этому поводу высказался замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.



Бывший президент нашей страны отметил, что подобного рода публикации могут говорить о том, что западные кураторы киевского режима приняли решение избавиться от надоевшего им украинского политика.

О подготовке кровавого преступления ранее объявили представители польской Нацпрокуратуры. Там рассказали об аресте местного жителя, который якобы согласился сотрудничать с "русскими разведчиками" для того, чтобы собрать данные для дальнейшей организации нападения на руководителя Незалежной.

"Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации", – оценил появление любопытных заявлений польских властей экс-президент России.

Тот факт, что именно нашу страну пытаются обвинить в подготовке такого преступления, не вызывает удивление. Однако появление информации о возможной ликвидации Зеленского заставляет задуматься о том, что Запад готовится к проведению такой кровавой операции.

К слову, ранее в Германии заявили, что Владимир Зеленский начал всерьез говорить о собственной смерти.