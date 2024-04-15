WP: просьба Харрис отказаться от атак на российские НПЗ возмутила Зеленского

Зеленский публично плюнул в сторону США
Владимир Зеленский. Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Украинцы отказались прислушаться к просьбе Вашингтона

Во время личной встречи с Камалой Харрис у Владимира Зеленского состоялся непростой разговор – вице-президент США попросила его воздержаться от атак по российским НПЗ, аргументируя это негативными последствиями для мирового рынка. Она указала, что это приведет к повышению мировых цен на энергоносители и жесткому ответу со стороны России. Подобное заявление вывело украинского президента из себя, сообщает The Washington Post.

Для Киева удары по российским НПЗ были одной из основных удач в период военной конфронтации с Москвой, поэтому просьба американцев стала для Зеленского крайне чувствительной. Он отмахнулся от нее, не понимая, отражает ли она официальную позицию действующей президентской администрации.

Уже спустя несколько дней аналогичное предупреждение стали озвучивать и другие высокопоставленные чиновники США. Например, Джейк Салливан и высшие чины из Минобороны и американской разведки.

"Однако вместо того, чтобы подчиниться требованиям США, Украина усилила стратегию, нанеся удары по ряду российских объектов", – указывается в статье.

Подобные действия стали для США публичным оскорблением со стороны Зеленского и усугубили и без того серьезную напряженность в отношениях между странами. Как известно, Киев давно ждет решения по траншу в 60 млрд долларов.

Для Вашингтона удары по российским НПЗ имеют особое значение в преддверии новых президентских выборов – повышение цен на топливо может плохо отразиться на избирательной кампании Байдена, которого упрекают за топливный кризис в стране.

Также американские военные специалисты утверждают, что подобные атаки украинцев не имеют практической значимости – они никак не отразились на наступательной способности российской армии.

Источник: The Washington Post
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