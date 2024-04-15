Журналист Фасбендер: пора осознать, что РФ может победить в конфликте на Украине

В Германии сделали неожиданное заявление о завершении конфликта на Украине
Фото: www.unsplash.com
Реалии серьезно изменились

Крупные западные политики продолжают гнуть выбранную несколько лет назад линию и все еще твердят о том, что украинская армия должна одержать победу в затянувшемся конфликте, ради чего следует по максимуму задействовать ресурсы Запада. Однако реальное положение дел заставляет многих экспертов скептически высказываться по этому поводу.

Так, с неожиданным заявлением о завершении конфликта на Украине выступили в Германии. Известный немецкий журналист Томас Фасбендер призвал западных политиков снять розовые очки и адекватно оценить ситуацию. Он подчеркнул, что за более чем два года проведения боевых действий стало понятно, что у киевского режима мало шансов на победу, силы российской армии явно превышают возможности ВСУ.

"В Германии все время воспроизводятся одни и те же штампованные формулы: "Россия не имеет права победить. Украина не должна проиграть". Имеет. Должна. Как будто у Германии есть право голоса", – отметил аналитик.

На этом фоне немецкий публицист призывает власти наконец-то сменить риторику и начать подготовку мирных переговоров. В противном случае урон для киевского режима и самих западных стран только увеличится. Почти 780 дней конфликта показали, что Россия уверенно одерживает победу. Журналист подчеркнул, что пора это увидеть и признать необходимость построения нового мироустройства.

К слову, ранее глава Украины Владимир Зеленский неожиданно открестился от Запада.

Источник: Berliner Zeitung ✓ Надежный источник
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