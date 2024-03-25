У Киева не осталось шансов

Конфликт на территории украинского государства продолжается, однако многие уже прекрасно понимают, каким будет исход. Так, на Западе сделали удивительное заявление об украинцах. Даже иностранные эксперты отмечают, что жители Незалежной наконец-то перестали верить байкам киевского режима и "наконец-то все поняли".



Речь идет о том, что у украинцев практически полностью пропала вера в то, что Вооруженные силы Незалежной имеют хотя бы призрачный шанс на победу и захват освобожденных бывших украинских земель.

Череда провалов на фронте явно демонстрирует, что инициатива остается в руках бойцов российской армии. На такое прозрение украинцев указывают даже западные аналитики. Соответствующая статья появилась в авторитетном издании The Wall Street Jornal.

"Провал крупного украинского контрнаступления в прошлом году, когда Киев потерял десятки тысяч военнослужащих, ослабил уверенность украинцев в том, что они сумеют освободить потерянные территории", – указано в материале.

Американские журналисты отметили, что жители Украины видят, какие страшные потери несут ВСУ, очевидно, что при таком дефиците живой силы рассчитывать на победу не приходится.

К слову, ранее в Европе отказались признавать причастность Украины к кровавой бойне в "Крокусе".