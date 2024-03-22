Орет сирена и вырубило свет: что происходит на Украине после бомбардировки

Местные жители в панике

Сегодня ночью, 22 марта, на территорию украинского государства обрушилась серия ударов. Во многих регионах страны орет сирена воздушной тревоги. В Харькове пропал свет. По объектам инфраструктуры противника прошла массированная атака.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что утром в этом городе прогремело не менее 15 взрывов. Из-за серьезных повреждений в городе появились проблемы с интернетом, вырубило свет. На территории Харькова вспыхнуло несколько пожаров.

Разрушения в этом городе весьма серьезные. Позже стало известно, что туда оперативно прибыли важные офицеры из Киева. Они постараются оценить ситуацию и предложить пути стабилизации обстановки на фронте.

Также известно, что был поврежден объект критической инфраструктуры на территории Винницкой области. Что конкретно уничтожили ударом, пока не сообщается.

22-го марта по всей территории украинского государства объявлена воздушная тревога. В прессе также появилась информация о мощных взрывах в Киеве. Кроме того, взрывы прогремели в Ивано-Франковской области и Кривом Роге.

Жители украинских городов в панике из-за орущих сирен и громких "хлопков", но, по имеющейся информацией, удары наносятся только по объектам инфраструктуры.

Напомним, ранее по территории украинского государства был нанесен "удар возмездия". Важные объекты атаковали русские "Кинжалы". До этого глава нашей страны Владимир Путин подчеркивал, что Армия РФ не пойдет по пути ВСУ и не станет бить по мирному населению, наша цель – объекты инфраструктуры противника.