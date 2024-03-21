Макрон сделал шокирующее заявление о скором проигрыше Украины

Глава призвал к мобилизации

Во время ужина с европескими чиновниками президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует высокая вероятность проигрыша Украины в текущей ситуации. Об этом сообщает Politico.

Как сообщили источники, ставшие участниками приватной беседы, лидер призывал всех к активным действиям – мобилизиваться, а не постоянно давать различные комментарии. И сделать это следует как можно быстрее, поскольку сейчас все находятся на "рандеву истории".

"Надо действительно взять под контроль войска... Украина может пасть очень быстро", – заявил Макрон.

С такой речью глава Франции выступил в преддверии выборов в Европарламент.

Ранее Макрон сообщал, что обсуждал с европейскими лидерами возможность отправки официальных войск на Украину, однако они так и не смогли достичь согласия по этой теме. Сам президент после отмечал, что у Парижа нет никаких красный линий в вопросе помощи Киеву.

Ранее в украинском МИД заявили, что под заявлением об отправке войск на Украину Макрон подразумевал подготовку ВСУ в стране.