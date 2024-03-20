Слова француза взбаламутили международное пространство

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон устроил настоящий взрыв в информационном пространстве. Его жесткие антироссийские высказывания получили огромные резонанс. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба объявил, что француза якобы просто неправильно поняли. Высокопоставленный украинец решил "расшифровать" заявление главы Пятой республики.



Представители международного сообщества бурно отреагировали на слова Макрона о том, что его страна готова ввести войска на территорию украинского государства: очевидно, для того, чтобы противостоять России. Позже президент Франции также дерзко добавил, что у его страны якобы есть достаточно сил для того, чтобы пойти войной на Российскую Федерацию.

Комментируя слова французского лидера, Кулеба отметил, что его высказывания вызвали настоящую панику в Европе. Мало кто в странах Евросоюза на самом деле готов к прямому столкновению с армией России. Такая эскалация ситуации вызвала негодование у западных политиков.

Кулеба попытался расшифровать тайный смысл слов Макрона, который никто не понял, кроме него. Украинец утверждает, что глава Франции имел в виду не реальную отправку французской армии на Украину, а всего лишь предоставление киевскому режиму европейских экспертов, которые будут обучать Вооруженные силы Незалежной непосредственно на Украине, а не за пределами ее территории, как сейчас.

"Макрон всего лишь имел в виду возможность подготовки украинских солдат непосредственно на Украине, а не вне страны, как это происходит сейчас", – уверяет украинец.