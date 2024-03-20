В Киеве оценили новую инициативу американцев

Республиканская партия США предложила продолжить финансирование Украины, но с помощью предоставления кредитов без процентов. Подобную идею серьезно восприняли в Палате представителей, где несколько месяцев беседы о передаче денег Киеву застопорились.

В теории подобное решение позволить удовлетворить недовольства республиканцев, демократов и других политических представителей в США, которых возмущают бесконечные дотации украинцам. Однако в офисе Владимира Зеленского не разделяют оптимизма в отношении такого подхода.

Источник в Киеве, пожелавший остаться анонимным, отметил, что предложение кредитов было бы оскорбительным для украинского народа, учитывая гарантии безопасности в соответствии с Будапештским меморандумом. Также он подчеркнул, что до сих пор никаких конкретных подробностей инициативы не было.

"Киеву нужно обязательно знать условия, при которых этот кредит не придется возвращать", – заявил осведомитель.

Впрочем, другие украинцы утверждают, что согласны на любую помощь со стороны США – даже на кредитную, если это поможет одолеть Россию на поле боя.

"Если мы проиграем, не будет вопроса о деньгах – это станет вопросом о том, как Запад сможет выжить", – утверждает бывший украинский министр инфраструктуры Владимир Омельян.

Ранее британский аналитик заявил, что ВСУ не смогут отстоять Харьковскую область даже при помощи Запада.