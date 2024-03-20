Киев откажется от списка "спонсоров войны" после обращения стран-партнеров

Запад заставил Киев принять важное решение
Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/www.globallookpress.com
Парламент пошел на поводу у партнеров

Украина собирается отказаться от списка компаний "спонсоров войны", который вела последние два года. Такое решение принял кабмин после обращений стран-партнеров, передает РИА "Новости".

В заседании принимали участие представители Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, США, Бельгии, Финляндии, Греции и представитель посольства ЕС на Украине. Они заявили Киеву, что указанного списка отсутствуют какие-либо нормативные основания для ведения и потребовали все отменить. До этого в украинский МИД неоднократно поступали заявления по поводу недостатки нормативно-правовой базы для включения в состав "международных спонсоров войны".

В кабмине указали, что ведение списка, по словам стран-партнеров, негативно влияет на принятие различных решений при "противодействии российской агрессии". 

Министерство юстиции Украины, в свою очередь, заявило, что публикация подобного списка является неприемлемым действием до тех пор, пока не установлена правовая база. А в СНБО заявили, что в принятии новых законов тоже нет необходимости.

Страницу с перечнем "спонсоров войны" уберут с сайта НАПК, а при переходе на прямую ссылку будет происходить переадресация.

Ранее украинский Минюст сообщал, что на Западе возмущаются из-за этого списка, поскольку у Украины нет четких критериев, по которым компании в него попадают.

Также стало известно, что недавнее предложение США о предоставлении Украине кредитов нанесло Киеву сильное оскорбление.

Источник: РИА "Новости"
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