Сдержать натиск российских войс вряд ли получится

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что украинская армия не в состоянии остановить наступление ВС РФ в Харьковской области. Он указал, что строительство укреплений в регионе завершить так и не удалось, поэтому и с натиском российской армии ВСУ вряд ли смогут справиться.

"Похоже, что коллапс украинской обороны в Харьковском регионе произойдет совсем скоро", – отметил эксперт.

По словам Меркуриса, западным странам нужно быть готовым к вероятному бегству украинских подразделений на данном направлении в самое ближайшее время.

Глава Пентагона Остин Ллойд утверждает, что США фиксируют постепенное продвижение российской армии в регионе. При этом Киев продолжает убеждать американцев, что военные способны сдержать натиск противника. По словам министра, в текущей ситуации под угрозой выживание не только Украины, но и Соединенных Штатов.

Ранее бизнесмен Илон Маск предупредил Владимира Зеленского, что отказ от мирных переговоров с Россией может обернуться мрачными последствиями для Украины.