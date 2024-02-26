В Кремле отреагировали на идею Зеленского о мирных переговорах

Песков назвал предложение Киева смехотворным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал смехотворным предложенный Владимиром Зеленским формат с приглашением Москвы на мирный саммит.

Ранее президент Украины заявил, что допускает приглашение российской стороны на саммит – однако Москва, по его словам, ограничится не участием, а получением уведомления о принятом по итогам саммита решении.

По словам Пескова, мероприятие по обсуждению урегулирования военного конфликта, в котором не предполагается участия России – крайне несерьезная затея. Официальных контактов с Кремлем на указанную тему не было.

Песков напомнил, что Кремль уже указывал на абсурдность самой идеи проведения саммита по "мирным планам" без участия Москвы.

Ранее Зеленский объявил о предстоящем саммита придуманной им "формулы миры", который должен пройти в Швейцарии. Украинский лидер уточнил, что готов пригласить представителей России, однако те не смогут принять участия в мероприятии – вместо этого официальные представители Москвы лишь получат согласованное и уже утвержденное участниками мероприятия решение.

При этом Зеленский не отрицает, что Киев не сможет одержать победу в военном конфликте без западной помощи – как указывает телеканал "360", Украина ожидает от партнеров артиллерию со средствами ПВО.