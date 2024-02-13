Американский миллиардер озвучил финал для Киева

Киеву в конфликте с Москвой не поможет ни время, ни финансовая помощь Запада, убежден американский миллиардер Илон Маск. Выступая перед слушателями на платформе X Spaces, предприниматель заявил дискутировавшим с ним сенаторам-республиканцам, которые не поддерживают законопроект о новой помощи Украине, что Владимир Путин явно не окажется в числе проигравших.

Ранее российский лидер заявил, что те, кто ждет от политического руководства Украины побед, явно пребывают "в мире фантазий". Предприниматель, объявив, что продление боевых действий не сыграет в пользу Украины, заявил, что никакие расходы не приблизят Владимира Зеленского к победе, отмечает телеканал "360".

Напомним, американские законодатели не могут согласовать проект помощи Украине и Израилю. Закон предусматривает выделение Киеву 60 миллиардов долларов, 14 млрд – для ближневосточного союзника, еще пять миллиардов – партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее Маск выразил согласие с Путиным, назвавшим доллар экономическим оружием, которым так часто злоупотребляет Вашингтон для достижения своих глобальных целей.