Илон Маск заступился за Такера Карлсон после угроз из-за интервью с Путиным

Интервьюера запугивают из-за желания побеседовать с президентом России

Известный американский бизнесмен Илон Маск заступился за журналиста Такера Карлсона. На интервьюера обрушились с критикой после того, как он заявил, что хочет побеседовать с Владимиром Путиным. Так, один из блогеров написал, что с Карлсоном могут поступить также, как с журналистом Джулианом Ассанжем, известным публикациями сверхсекретных материалов.

Илон Маск же считает, что под арест нужно взять всю политическую элиту, которая сыплет угрозами интервьюеру Карлсону. Он также пообещал не блокировать интервью с Путиным в социальной сети X.

"Арестуйте тех, кто призывает к его аресту", — цитирует Маска телеканал "360".

Впрочем, сам журналист на угрозы в свой адрес пока не реагировал. Такер сообщил, что интервью у Владимира Путина планирует взять в ближайшее время. Он заявил, что главная его цель — показать, как все на самом деле происходит в России и насколько реальность отличается от того, что показывают по телеканалам Соединенных Штатов.

Такер Карлсон уже прибыл в Россию. А в Кремле отметили, что приветствуют работу иностранных журналистов на территории страны.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал желание Такера Карлсона взять интервью у Путина, заявив, что располагает информацией для зарубежных СМИ.