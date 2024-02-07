Илон Маск заступился за Такера Карлсон после угроз из-за интервью с Путиным

Илон Маск заступился за Такера Карлсона после угроз из-за интервью с Путиным
Илон Маск. Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Интервьюера запугивают из-за желания побеседовать с президентом России

Известный американский бизнесмен Илон Маск заступился за журналиста Такера Карлсона. На интервьюера обрушились с критикой после того, как он заявил, что хочет побеседовать с Владимиром Путиным. Так, один из блогеров написал, что с Карлсоном могут поступить также, как с журналистом Джулианом Ассанжем, известным публикациями сверхсекретных материалов. 

Илон Маск же считает, что под арест нужно взять всю политическую элиту, которая сыплет угрозами интервьюеру Карлсону. Он также пообещал не блокировать интервью с Путиным в социальной сети X. 

"Арестуйте тех, кто призывает к его аресту",  —  цитирует Маска телеканал "360". 

Впрочем, сам журналист на угрозы в свой адрес пока не реагировал. Такер сообщил, что интервью у Владимира Путина планирует взять в ближайшее время. Он заявил, что главная его цель  —  показать, как все на самом деле происходит в России и насколько реальность отличается от того, что показывают по телеканалам Соединенных Штатов. 

Такер Карлсон уже прибыл в Россию. А в Кремле отметили, что приветствуют работу иностранных журналистов на территории страны. 

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал желание Такера Карлсона взять интервью у Путина, заявив, что располагает информацией для зарубежных СМИ. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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