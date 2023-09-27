Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины

Такер Карлсон назвал главное отличие России от Украины
Такер Карлсон. Фото: Center, Sunday. Billy Bennight/The Photo Access/www.globallookpress.com
Именитый американец поделился своим мнением

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон в последнее время позволяет себе все больше скандальных для Вашингтона высказываний по поводу происходящего на международной арене. Журналист не считает нужным скрывать свою позицию по поводу конфликта между Россией и Украиной. Так, звезда ТВ обозначил одно из главных отличий нашей страны от соседнего государства.

Такер Карлсон старается аккуратно донести до сограждан, что западная пропаганда и попытки выставить Россию "империей зла" во многом не соответствуют реальности. Например, журналист решил поднять религиозные вопросы. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карлсон подчеркнул, что Россия является более христианской страной, чем Украина, и этот факт очевиден, передает информационный ресурс "Радио 1".

"Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать?" – приводит его слова телеканал "360".

К слову, ранее Такер Карлсон выступил с еще одним любопытным высказыванием по поводу религии.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
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