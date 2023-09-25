У Киева не осталось шансов выстоять

Продолжающийся на территории украинского государства конфликт привлекает внимание многих зарубежных экспертов. Американские специалисты также бдительно следят за развитием событий. Весьма неприятный для киевского режима прогноз сделал бывший советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.



Опытный американский вояка считает, что раскрыл план нашей армии на Западную Украину. Как подчеркнул полковник, в этой зоне находятся аэродромы, с которых в атаку отправляются бомбардировщики противника Су-24. Эти воздушные гавани стали больной мозолью для России, так что совсем скоро они могут быть стерты с лица земли.

"Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины", – напомнил военный спец.

Американский аналитик отметил, что в определенный момент украинские вояки могут открыть глаза и с ужасом обнаружить, что вся военная инфраструктура авиации Вооруженных сил Незалежной испарилась, так как уничтожена российскими военными.



К слову, ранее суровый приговор Украине вынесли в Германии.





