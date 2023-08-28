"Вторая Украина": вскрылись коварные планы Запада против России

Европа и США давно точили зуб на Москву

Сегодня уже абсолютно очевидно, что коалиция западных стран назначила Российскую Федерацию одним из главных своих врагов. Американские и европейские политические стратеги активно продумывают пути подрыва стабильности в нашей стране. Ради этого они готовы задействовать других игроков международной арены.



Замруководителя российского Совбеза Алексей Шевцов рассказал, где западные агрессоры собирались устроить "вторую Украину". Выяснилось, что такой коварный план был разработан задолго до старта СВО. Американские и европейские стратеги всячески поддерживали развитие недружественных нашей стране настроений в Белоруссии.



Именно союзная республика должна была стать "второй Украиной" и еще одним плацдармом для атаки на русский мир. Благодаря бдительности властей соседнего государства такого печального развития событий удалось избежать.



Как отметил Шевцов, западные политики, не стесняясь, давили на Минск, открыто поддерживали белорусских "змагаров" и готовили боевиков. Они очень рассчитывали, что из республики удастся сделать еще одну "анти-Россию".



К слову, ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился своим прогнозом о том, кто будет следующим президентом России.

