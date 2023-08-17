Кто будет следующим президентом России: прогноз Лукашенко

Белорусский лидер выступил с заявлением

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отличается прямолинейностью и за словом в карман не лезет. Руководитель соседней республики решил поделиться с общественностью своим мнением по поводу того, кто займет высокий пост главнокомандующего Российской Федерации.



Уже в будущем, 2024-м году, в нашей стране пройдет гонка за кресло главы государства. Как обычно, в этот период активизируются многие политические силы. В борьбе за место первого лица одной из ведущих держав встречаются самые разномастные политики. Однако глава Белоруссии считает, что ему уже известно имя будущего президента. По мнению Александра Лукашенко, пост руководителя России снова займет действующий лидер Владимир Путин.

К слову, некоторое время Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западной Европой. Президент выступает за многовекторность республики. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".

