Украине уже не на что рассчитывать

Специалисты со всего мира наблюдают за тем, как рушится украинская армия. Если в начале конфликта многие надеялись, что за счет беспрецедентной поддержки западных стран киевскому режиму удастся победить Вооруженные силы России, то теперь об этом и речи не идет. Весьма суровый приговор вынесли Незалежной в Германии.



Экспертным мнением по поводу происходящего поделился немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. Специалист уверен, что дни нынешних верховодов Киева сочтены. Дело в том, что главный спонсор Незалежной – Соединенные Штаты Америки уже не могут оказывать ей поддержку на прежнем уровне.



Специалист подчеркнул, что вашингтонских ресурсов хватит не более чем на полгода.

"Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено", – считает немецкий политолог.

При этом очевидно, что без западных финансовых и военных вливаний Киев долго не продержится. Таким образом, вскоре этот режим в любом случае падет.



К слову, ранее в США предрекли незавидную участь украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

