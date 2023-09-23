В Германии вынесли приговор Киеву: "Время ограничено"

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Специалисты со всего мира наблюдают за тем, как рушится украинская армия. Если в начале конфликта многие надеялись, что за счет беспрецедентной поддержки западных стран киевскому режиму удастся победить Вооруженные силы России, то теперь об этом и речи не идет. Весьма суровый приговор вынесли Незалежной в Германии.
Экспертным мнением по поводу происходящего поделился немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. Специалист уверен, что дни нынешних верховодов Киева сочтены. Дело в том, что главный спонсор Незалежной – Соединенные Штаты Америки уже не могут оказывать ей поддержку на прежнем уровне.
Специалист подчеркнул, что вашингтонских ресурсов хватит не более чем на полгода.
"Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено", – считает немецкий политолог.
При этом очевидно, что без западных финансовых и военных вливаний Киев долго не продержится. Таким образом, вскоре этот режим в любом случае падет.
К слову, ранее в США предрекли незавидную участь украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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