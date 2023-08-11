Киев бьется головой об отличную оборону противника

Украинская армия стремительно теряет свои танковые подразделения – боевая бронетехника успешно уничтожается российскими войсками, когда ВСУ пытаются прорвать оборонительную линию, пишет журналист, военный эксперт Питер Сучиу.

Так, при продолжающихся на территории Украины боях армия РФ смогла вывести из строя и уничтожить уже несколько Leopard 2 в одной из последних современных вариаций. Оборонительная линия ВС России не дала сбоя, а армия продемонстрировала способность отлично защищаться, вопреки ожиданиям самого Сучиу.

Кампания по контрнаступлению оказалась вовсе не успешной для Киева – ожидания Владимира Зеленского совершенно не оправдали себя. На фоне потерь современных западных танков Запад может пересмотреть собственные ресурсы на помощь Украине, несмотря на недавнее решение Вашингтона выделить для ВСУ еще 6 миллиардов долларов.

Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня – командование украинских вооруженных сил отправили в бой бригады, прошедшие подготовку у специалистов НАТО. Однако украинским подразделениям не помогла даже западная военная техника.

Ранее отставной офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что Зеленский обязан прислушаться к предложению Москвы и согласиться на мирные переговоры на условиях Кремля, если Киев не желает собственного политического краха. Козыри на стороне России.