Последний шанс: в США призвали Киев прислушаться к предложению Путина

Последний шанс: в США призвали Киев прислушаться к предложению Путина
Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Украина продолжает проваливаться в пропасть

Конфликт, затянувшийся на территории украинского государства, сильно беспокоит представителей многих стран. Эксперты и простые обыватели понимают, к каким катастрофическим для всего мира последствиям может привести эскалация конфликта в Незалежной. С призывом в адрес нынешних руководителей киевского режима выступили в Соединенных Штатах Америки.

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно прислушаться к предложению нашего главнокомандующего Владимира Путина и пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. В противном случае Незалежную ждет страшная катастрофа.

Риттер отметил: если украинские власти продолжат капризничать, Незалежная потеряет еще больше территорий. Очевидно, что Вооруженные силы России имеют все инструменты для того, чтобы завершить конфликт своей безоговорочной победой. В этом случае всеобъемлющий характер поражения Киева приведет к фактическому исчезновению Украины с политической карты мира. У этой страны остался последний шанс, подчеркнул Риттер.

К слову, ранее в Польше была названа главная проблема Украины. Конфликтную ситуацию в Незалежной может решить только Владимир Путин.

Источник: George Galloway ✓ Надежный источник
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