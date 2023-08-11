Украина продолжает проваливаться в пропасть

Конфликт, затянувшийся на территории украинского государства, сильно беспокоит представителей многих стран. Эксперты и простые обыватели понимают, к каким катастрофическим для всего мира последствиям может привести эскалация конфликта в Незалежной. С призывом в адрес нынешних руководителей киевского режима выступили в Соединенных Штатах Америки.



Американский разведчик в отставке Скотт Риттер заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно срочно прислушаться к предложению нашего главнокомандующего Владимира Путина и пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. В противном случае Незалежную ждет страшная катастрофа.



Риттер отметил: если украинские власти продолжат капризничать, Незалежная потеряет еще больше территорий. Очевидно, что Вооруженные силы России имеют все инструменты для того, чтобы завершить конфликт своей безоговорочной победой. В этом случае всеобъемлющий характер поражения Киева приведет к фактическому исчезновению Украины с политической карты мира. У этой страны остался последний шанс, подчеркнул Риттер.



К слову, ранее в Польше была названа главная проблема Украины. Конфликтную ситуацию в Незалежной может решить только Владимир Путин.

