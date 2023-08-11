В Польше выступили с заявлением

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, продолжает тревожить весь мир. Запад планировал руками киевского режима разделаться с Россией, однако реальное положение дел показало, что реализовать коварный план невозможно. На этом фоне во многих западных странах начинают идти на попятную и признают невозможность победы представителей киевского режима.



Так, на серьезную проблему украинского государства указали польские аналитики. По мнению экспертов из Польши, ахиллесовой пятой Незалежной стало то, что она полностью зависима от внешнего управления. Такую информацию публикует интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Отсутствие субъектности привело к тому, что Незалежная не может сама распоряжаться своей судьбой. Разумеется, другие страны не собираются блюсти ее интересы, а лишь преследуют собственные корыстные мотивы. Все это приводит к весьма печальным для украинского государства последствиям, отмечает информационный ресурс "Свободная пресса".



Любопытно, что польский аналитик считает: решить судьбу Украины под силу только российскому главнокомандующему Владимиру Путину, передает телеканал "360". Именно наш президент в конце концов поставит точку в затянувшемся конфликте.



К слову, ранее стало известно о новой тактике России на Украине. Наша армия перешла к тотальному уничтожению.

