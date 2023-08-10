Тотальное уничтожение: в США раскрыли новую тактику России на Украине

Тотальное уничтожение: в США раскрыли новую тактику России на Украине
Фото: www.unsplash.com
Инициатива остается в руках нашей армии

Вооруженные силы украинского государства продолжают нести колоссальные потери. Российская армия хорошо изучила противника и теперь отлично знает, как бороться с Вооруженными силами Незалежной. На новую тактику наших военных обратил внимание американский разведчик в отставке Скотт Риттер.

Опытный эксперт из Соединенных Штатов Америки отметил, что сейчас наши военные используют тактику тотального уничтожения систем противовоздушной обороны противника. После того, как защитные барьеры перестают работать, наши бойцы легко ликвидируют выбранные цели.

"Российские военные вывели из строя каждую отдельную систему ПВО", – обратил внимание эксперт из США.

Риттер добавил, что киевский режим не сумел выстроить единую систему ПВО, а отдельные установки стали легкой мишенью для Вооруженных сил Российской Федерации.

Тем временем, украинские каратели продолжают бить по мирным городам. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", по Донецку были выпущены кассетные снаряды.

Телеканал "360" добавляет, что из-за обстрела ВСУ произошла трагедия в Брянской области. Там погиб мужчина.

К слову, ранее было объявлено о готовности Армии России к полноценному наступлению.

Источник: Judging Freedom ✓ Надежный источник
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