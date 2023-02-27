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Уже год прошел с момента старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сейчас в информационном пространстве активном муссируются разговоры о том, что киевский режим может броситься в атаку на Южном направлении. С любопытным заявлением на этот счет выступили в Запорожье.
Как подчеркнул представитель местной администрации Владимир Рогов, подобный шаг со стороны киевского режима может привести к решающей битве на полях СВО, передает интернет-издание URA.RU.
Рогов отметил, что к данному шагу украинских вояк подталкивают западные кураторы – американцы считают, что Вооруженные силы Незалежной должны пойти в атаку именно на Южном направлении, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".
Однако, как заявил Рогов, данный шаг станет фатальным для киевского режима, так как в этой битве полягут многие незалежные вояки.
"Если режим Зеленского сунется, потери станут для него невосполнимыми", – подчеркнул представитель Запорожской администрации.
Рогов добавил, что командованию российской армии хорошо известны планы киевского режима по атаке на Южном направлении – наши бойцы к этому готовы.
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