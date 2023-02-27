Ситуация на Украине продолжает обостряться

Уже год прошел с момента старта специальной военной операции по демилитаризации украинского государства. Сейчас в информационном пространстве активном муссируются разговоры о том, что киевский режим может броситься в атаку на Южном направлении. С любопытным заявлением на этот счет выступили в Запорожье.



Как подчеркнул представитель местной администрации Владимир Рогов, подобный шаг со стороны киевского режима может привести к решающей битве на полях СВО, передает интернет-издание URA.RU.



Рогов отметил, что к данному шагу украинских вояк подталкивают западные кураторы – американцы считают, что Вооруженные силы Незалежной должны пойти в атаку именно на Южном направлении, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Однако, как заявил Рогов, данный шаг станет фатальным для киевского режима, так как в этой битве полягут многие незалежные вояки.

"Если режим Зеленского сунется, потери станут для него невосполнимыми", – подчеркнул представитель Запорожской администрации.

Рогов добавил, что командованию российской армии хорошо известны планы киевского режима по атаке на Южном направлении – наши бойцы к этому готовы.

