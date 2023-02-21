Незалежная проводит массированную психологическую атаку на Россию

В последнее время Вооруженные силы Украины терпят провал за провалом, что, разумеется, сильно раздражает их западных кураторов. При этом, как отмечают в экспертном сообществе, чем хуже складывается для киевского режима обстановка в зоне спецоперации, тем масштабнее становятся психологические атаки на Россию.



Известный общественный деятель Армен Гаспарян напомнил, что механизмы информационных атак широко использовались еще в период Великой Отечественной войны – фашисты частенько распространяли дезинформацию, пытаясь запугать советское общество. Впрочем, ни тогда, ни сейчас такая тактика особого успеха не имела. Однако современные объемы фейковых заявлений и других инструментов психологической войны поражают.

Как отметил Гаспарян, ЦИПсО активно распространяет недостоверную информацию о гибели добровольцев – незалежные обзванивают их родственников и объявляют "трагические вести". Также украинцы пытаются выманивать с помощью телефонного терроризма у россиян деньги и распространяют бредовую информацию от имени крупнейших российских ведомств. При этом в основном противник делает ставку на невнимательность людей и их подверженность внушению.

Особенную активность незалежные бойцы психологического фронта проявляют в вернувшихся в состав нашей страны регионах. Политолог Алексей Мухин отметил, что украинцы часто пытаются запугать население освобожденных территорий заявлениями о том, что нацбаты вот-вот вернутся на эти земли и запустят кровавую машину репрессий против людей, поддержавших возвращение в Россию. Кроме того, идет активная дискредитация российской гуманитарной помощи.

При этом очевидно, что украинские провокаторы действуют под строгим руководством западных кураторов. Известно, что еще с 2016 года в Незалежной действует так называемый "Украинский Киберальянс", в задачи которого входит проведение всевозможных антироссийских операций. По оценкам специалистов, киберармия насчитывает около 650 тысяч "бойцов", деятельность которых активно финансирует Запад. Психологическая война против России становится все более масштабной – эта зона противостояния также требует серьезного и внимательного отношения.