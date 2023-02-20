Новая тактика ВСУ говорит о нехватке ресурсов у Киева - эксперт

Новая тактика ВСУ обнажила катастрофу киевского режима
Фото: www.unsplash.com
Положение дел Незалежной оставляет желать лучшего

В последнее время незалежным воякам все сложнее выдерживать прямые боестолкновения с бойцами Армии России. Именно поэтому, по мнению известного военного эксперта Виктора Литовкина, украинцы сменили тактику и теперь стараются "налететь из-за угла и смыться".

В беседе с журналистами "Пятого канала" аналитик обратил внимание, что активно используемые украинским противником пикапы со стрелковыми установками можно сравнить с тачанками, которые составляли основную ударную мощь Революционной повстанческой армии Незалежной под предводительством Нестора Махно в период Гражданской войны.

Незалежные из-за нехватки ресурсов не могут позволить себе напрямую столкнуться с российскими бойцами, поэтому изобретают странные способы ведения боевых действий.

Эксперт подчеркнул, что тактика "наскоков" применяется тогда, когда у армии нет достаточного количества боевой техники, а также существуют серьезные проблемы с числом военным, которые способны участвовать в боевых столкновениях.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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