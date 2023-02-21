Особая защита от русских: как охраняют бункер Зеленского

Всем, кто однажды видел помещение, запрещено о нем рассказывать

В начале спецоперации президент Украины практически не выходил на улицу – он опасался, что российские власти готовят его ликвидацию. И лишь после получения устных гарантий со стороны Израиля спустя несколько дней Зеленский впервые записал видеообращение снаружи. Сейчас же лидер смелее выходит из бункера, хотя по-прежнему проводит там много времени.

Журналистка британского The Times рассказала, что ей удалось побывать в убежище украинского президента. По ее словам, место находится под серьезной охраной.

Всю Банковую окружили металлическим кольцом, которое препятствует проезду гражданских автомобилей и на дает зайти внутрь тем, у кого нет нужных документов. Дополнительно сотрудники спецслужб просят каждого сказать пароль, который меняют каждый день. Его подбирают специально так, чтобы русскоговорящий человек не смог правильно произнести слово.

Все сторонние входы и окна загорожены мешками с песком. Внутри бункера темно, все шторы в парадной намертво закрыты, чтобы не дать просмотр для снайперов. По словам журналистки, люди ходят по помещению с включенными фонариками на телефоне, а пути к важным кабинетам проложены световыми точками на полу. В одном из кабинетов спит Зеленский. В целях безопасности ему не дают делать это в других помещениях.

Перед входом в бункер все люди подписывают договор, который запрещает им рассказывать о конструкции помещения, а также о том, когда и как им приносят туда пищу. При этом внутри обязательно есть бронежилеты и автоматы.