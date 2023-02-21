Китайский дипломат заткнул Борреля одной фразой после резких слов о России

Китайский дипломат заткнул Борреля одной фразой после резких слов о России
Philipp von Ditfurth/www.globallookpress.com
Пекин напомнил, кто сеет конфликты по миру

Глава канцелярии Комиссии по внешнеполитическим вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И обратился с прямым вопросом к представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю, заявив о двойных стандартах коллективного Запада, когда речь идет о предполагаемых военных поставках из КНР в Россию.

Сам Боррель пожаловался, что Ван И в ответ задавал ему вопрос о причинах такого беспокойства – китайский дипломат прямо указал, что коллективный Запад продолжает открыто вооружать украинских партнеров.

Ван И также указал, что КНР не поставляет военную технику в государства, которые находятся в состоянии военных действий. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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