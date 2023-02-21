Китайский дипломат заткнул Борреля одной фразой после резких слов о России

Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Глава канцелярии Комиссии по внешнеполитическим вопросам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И обратился с прямым вопросом к представителю Евросоюза по иностранным делам Жозепу Боррелю, заявив о двойных стандартах коллективного Запада, когда речь идет о предполагаемых военных поставках из КНР в Россию.
Сам Боррель пожаловался, что Ван И в ответ задавал ему вопрос о причинах такого беспокойства – китайский дипломат прямо указал, что коллективный Запад продолжает открыто вооружать украинских партнеров.
Ван И также указал, что КНР не поставляет военную технику в государства, которые находятся в состоянии военных действий.
Число погибших в стране превысило 40 тысяч человек
Всем, кто однажды видел помещение, запрещено о нем рассказывать