Байден публично обратился к Путину

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Коллективный Запад не собирается атаковать Российскую Федерацию. Между тем военная и политическая поддержка действующей украинской администрации сохранится, а сама Украина никогда не будет "побеждена Россией", заверил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Варшаве.
Американский лидер добавил, выступая в польской столице, что у НАТО нет планов по нападению на Россию.
"Соединенные Штаты и европейские страны не намерены брать Россию под собственный контроль и стирать ее с лица земли. Граждане России не являются нашими врагами", – добавил Байден.
Президент Америки также отреагировал на недавние слова российского лидера Владимира Путина, указавшего на вынужденные шаги РФ в виде специальной операции на Украине после угроз Североатлантического альянса и его продвижения на восток – Байден считает, что в СВО "никогда не было" совершенно никакой необходимости.
Вместе с тем, подчеркнул Байден, у Запада нет ни малейших сомнений, что поддержка Украины будет "непоколебимой", а НАТО "не устанет", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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