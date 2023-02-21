Байден публично обратился к Путину

Байден публично обратился к Путину
Джо Байден. Фото: IMAGO/Chris Kleponis / CNP /Medi/www.globallookpress.com
Белый дом не смог удержаться после выступления президента России

Коллективный Запад не собирается атаковать Российскую Федерацию. Между тем военная и политическая поддержка действующей украинской администрации сохранится, а сама Украина никогда не будет "побеждена Россией", заверил президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Варшаве.

Американский лидер добавил, выступая в польской столице, что у НАТО нет планов по нападению на Россию.

"Соединенные Штаты и европейские страны не намерены брать Россию под собственный контроль и стирать ее с лица земли. Граждане России не являются нашими врагами", – добавил Байден.

Президент Америки также отреагировал на недавние слова российского лидера Владимира Путина, указавшего на вынужденные шаги РФ в виде специальной операции на Украине после угроз Североатлантического альянса и его продвижения на восток – Байден считает, что в СВО "никогда не было" совершенно никакой необходимости.

Вместе с тем, подчеркнул Байден, у Запада нет ни малейших сомнений, что поддержка Украины будет "непоколебимой", а НАТО "не устанет", отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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