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Накануне, 21 февраля, состоялось долгожданное послание российского главнокомандующего Владимира Путина к Федеральному собранию. В тот же день американский президент Джо Байден также выступил с публичной речью. Аналитики отмечают, что два лидера заочно поспорили по поводу одного из главных событий на международной арене.
Любопытно, что изначально отмечалось: в своих выступлениях президенты не собираются полемизировать. Более того, пресс-секретарь Владимира Владимировича Дмитрий Песков и вовсе объявил, что наш президент не собирается смотреть обращение американского оппонента.
Впрочем, обойтись без обсуждения конфликта на Украине ни одна из сторон не могла – сейчас ситуация в Незалежной является важнейшей темой международной повестки.
Как отмечают аналитики издания "Коммерсантъ", позиции Путина и Байдена по этому вопросу кардинально отличаются: президенты находятся по разные стороны баррикад и "по всей видимости, не собираются друг друга слушать". Однако в некоторых нюансах они все же совпали.
Так, Байден отметил, что конфликт на территории украинского государства затянется на годы, а наш президент сообщил, что раз в полгода участники СВО должны отправляться в отпуск, что также косвенно свидетельствует о затяжном характере конфликта.
Также глава Америки в своей речи объявил, что считает происходящее "войной Путина", а Владимир Владимирович напомнил, что именно "они (Запад с Украиной) развязали войну".
Более того, Путин заочно ответил на готовность США отправлять киевскому режиму дальнобойные ракеты. Владимир Владимирович подчеркнул, что в такой ситуации России придется и дальше "отодвигать угрозу от наших границ". Таким образом, на разных площадках президенты обменялись мнениями по поводу происходящего.
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