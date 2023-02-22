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Буквально через несколько дней наступит годовщина специальной военной операции по демилитаризации Незалежной. В экспертном сообществе подводят итоги года. Так, известный американский разведчик в отставке Скотт Риттер считает, что исход конфликта уже предрешен.
Отставной офицер разведки США заявил, что киевский режим уже фактически проиграл в конфликте с Российской Федерацией. При этом воинственные заявления украинских властей и их западных кураторов гроша ломаного не стоят – разбирающимся в вопросе экспертам понятно, что победа на стороне России.
"Все кончено. Независимо от заявлений на Западе, все уже знают, что Украина побеждена", – одной фразой описал незавидную судьбу киевского режима американский военный.
По прогнозу Риттера, Вооруженные силы Незалежной полностью истощат боеприпасы к началу летнего периода. Тогда Украина снова обратится к Североатлантическому альянсу, но у западной военной коалиции уже не будет ресурсов, чтобы пополнить военные запасы Киева.
Ранее телеканал "360" сообщил, что Армии России ежедневно удается продвигаться на фронте в Луганской народной республике.
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