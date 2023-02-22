В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ

В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ
Ashley Chan/www.globallookpress.com
Однако сроки называть отказались

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что политическое руководство в Киеве готовит наступление против российской армии, однако сроки остаются тайной.

Как отмечает РИА Новости, ранее глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выдвинул предположение, что решающее боевое столкновение произойдет в период с апреля до конца мая.

Позднее Наев прокомментировал сообщения главы украинской разведки, указав, что генштаб ВСУ действительно готовится к масштабному наступлению на позиции российских войск. Однако сроки реализации таких планов остаются тайной.

Наев также дал комментарий по поводу наращивания украинской группировки у белорусских границ, заявив, что силы республики вместе с Россией так же наращивают, с его слов, военное присутствие.

"Все происходит зеркально. Они повысили уровень угрозы – а мы повысили свой уровень реагирования", – заявил украинский военнослужащий.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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