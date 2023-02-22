Закрыть брешь трупами: раскрыта кровавая тактика Зеленского под Бахмутом

Закрыть брешь трупами: раскрыта кровавая тактика Зеленского под Бахмутом
Фото: White House/www.globallookpress.com
Чем больше жертв, тем лучше для Киева

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в эфире канала Соловьев Live, что, невзирая на сложное положение, сложившееся в Донбассе, украинская сторона продолжает заниматься формированием ударной группировки для наступления.

Ситуация складывается, с одной стороны, явно не в пользу Киева, учитывая потери украинских войск под Бахмутом, Угледаром и Купянском.

Однако, указывает военкор, при наступлении российской стороны противник продолжает заниматься формированием ударного "костяка". В стране продолжается работа по восполнению резервов, утраченных за месяцы боевых действий против России.

"На Украине не прекращается мобилизация", – уточнил Поддубный.

По словам военного корреспондента, высшее военное командование швыряет украинских солдат на передовую, где остается жить всего несколько дней без всякой подготовки. Владимир Зеленский со своей командой, считает журналист, пытается выиграть время и сохранить боеспособность элитных подразделений, способных к наступательным действиям.

Источник: Военное дело ✓ Надежный источник
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