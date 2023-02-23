В Одессе и Киеве: на Украине прогремели взрывы

В некоторых регионах объявили воздушную тревогу

Украинские СМИ сообщают, что после включения сирены в Киеве и Одессе прогремели взрывы. Также утверждается, что в находящемся под контролем российских военных также слышны звуки взрывов.

Утверждается, что над украинской столицей засекли неизвестный летающий объект. Предположительно, речь может идти о беспилотнике.

В Одессе взрыв раздался в центре города. Информация о причинах произошедшего разнится – одни источники пишут о прилете, другие утверждают, что фото опубликованного ранее в соцсетях густого черного дыма и взрывы не связаны.