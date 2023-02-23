В Одессе и Киеве: на Украине прогремели взрывы

В Одессе и Киеве: на Украине прогремели взрывы
Фото: Kay Nietfeld/dpa/www.globallookpress.com
В некоторых регионах объявили воздушную тревогу

Украинские СМИ сообщают, что после включения сирены в Киеве и Одессе прогремели взрывы. Также утверждается, что в находящемся под контролем российских военных также слышны звуки взрывов.

Утверждается, что над украинской столицей засекли неизвестный летающий объект. Предположительно, речь может идти о беспилотнике. 

В Одессе взрыв раздался в центре города. Информация о причинах произошедшего разнится – одни источники пишут о прилете, другие утверждают, что фото опубликованного ранее в соцсетях густого черного дыма и взрывы не связаны. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Киеве раскрыли план по масштабному наступлению ВСУ

Однако сроки называть отказались

The Guardian: Путин одним ударом вызвал раскол внутри США

Кремль достучался до американской общественности, считают СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей