Незалежные не церемонятся с "принимающей стороной"

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, привела к тому, что многие жители Незалежной решили воспользоваться шансом попытать счастье на чужбине. Мощный поток беженцев хлынул в Польшу. Однако такое положение дел совсем не радует местных жителей.



Так, согласно недавно проведенному в республике опросу, целых 40% поляков боятся новой волны беглецов с Украины. Более того, жители Польши хорошо понимают, что усугубление конфликта может привести к тому, что боевые действия переместятся на территорию их родины.



Отмечается, что после тяжелого коронавирусного кризиса поляки с большим недовольством наблюдают за ухудшением экономических показателей из-за украинцев. Тем более, что те часто ведут себя по-хамски и устраивают публичные конфликты.



Данные опроса показали, что 42% респондентов очень боятся новой волны беглецов. При этом 37% признались в растущей неприязни к выходцам с Незалежной. Гостям из украинского государства в Европе совсем не рады. В целом отношение к этой стране резко ухудшилось из-за того, что развернувшиеся там события привели к экономическому кризису в Евросоюзе.

