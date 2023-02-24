Поляки признались в страхе перед разбушевавшимися украинскими беженцами

Поляки признались в страхе перед разбушевавшимися украинскими беженцами
Фото: www.unsplash.com
Незалежные не церемонятся с "принимающей стороной"

Ситуация, развернувшаяся на территории украинского государства, привела к тому, что многие жители Незалежной решили воспользоваться шансом попытать счастье на чужбине. Мощный поток беженцев хлынул в Польшу. Однако такое положение дел совсем не радует местных жителей.

Так, согласно недавно проведенному в республике опросу, целых 40% поляков боятся новой волны беглецов с Украины. Более того, жители Польши хорошо понимают, что усугубление конфликта может привести к тому, что боевые действия переместятся на территорию их родины.

Отмечается, что после тяжелого коронавирусного кризиса поляки с большим недовольством наблюдают за ухудшением экономических показателей из-за украинцев. Тем более, что те часто ведут себя по-хамски и устраивают публичные конфликты.

Данные опроса показали, что 42% респондентов очень боятся новой волны беглецов. При этом 37% признались в растущей неприязни к выходцам с Незалежной. Гостям из украинского государства в Европе совсем не рады. В целом отношение к этой стране резко ухудшилось из-за того, что развернувшиеся там события привели к экономическому кризису в Евросоюзе.

Источник: Rzeczpospolita ✓ Надежный источник
новости партнеров

НАТО привели в готовность: слова Путина перепугали Столтенберга

Запад переживает из-за российского ядерного оружия

Почему Россия не ударила по Киеву в момент визита Байдена

Правила игры никто не отменял

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей