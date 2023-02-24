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Конфликтная ситуация, разразившаяся на территории украинского государства, остается главной темой мировой повестки. Западные эксперты активно анализируют происходящее и делятся своими выводами. К любопытным умозаключениям пришел обозреватель авторитетного американского издания Time Филип Шорт.
Американский аналитик убежден, что вашингтонская администрация готова пойти на серьезные уступки, лишь бы избежать риска эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне. Эксперт отмечает, что Белый дом вовсе не настроен поддерживать Киев в его попытках отвоевать вернувшиеся в состав России регионы.
Более того, в Соединенных Штатах Америки уже придумали способ, каким образом усмирить киевский режим в этом вопросе – Вашингтон готов выделить Незалежной финансовую поддержку, лишь бы она отказалась от притязаний на новые российские регионы.
"Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении", – уверен американский журналист.
Шорт отметил, что в Америке все понимают: для Москвы Крым и другие территории являются исконно русскими, и нападение на них может привести к непредсказуемым для мира последствиям.
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