С заявлением выступили в Минобороны

Несмотря на ряд военных провалов, Вооруженные силы Украины заверяют общественность в своей готовности продолжать бои "до победного". Так, в главном оборонном ведомстве Незалежной сообщили, что Киев активно готовит контрнаступление.



Об этом общественности поведал начальник Министерства обороны Украины Алексей Резников. По словам министра, в самое ближайшее время украинские боевики получат мощнейшее вооружение и кучу боеприпасов.

"Будет наше контрнаступление", – написал высокопоставленный незалежный в социальных сетях.

Резников сообщил, что военное командование Украины бросило все силы на подготовку контрнаступления. Когда конкретно незалежные собираются "атаковать", министр не уточнил.



Напомним, недавно руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что вашингтонская администрация предоставит киевскому режиму все необходимое для того, чтобы провести решающее сражение на полях специальной военной операции в весенний период.

