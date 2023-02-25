Зеленского довели до слез в годовщину СВО

Зеленского довели до слез в годовщину СВО
Фото: кадр видео
Президент не смог нормально ответить на вопрос

В минувшую пятницу Владимир Зеленский встретился в гостинице "Интерконтиненталь" со множеством западных журналистов. Он говорил о том, что пришлось пережить Украине за минувший год и какие планы стоят перед руководством страны на предстоящий этап конфронтации. 

Беседа оказалась для украинского президента крайне эмоциональной – вопросы журналистов в итоге довели его до слез. В момент, когда Зеленский рассказывал о своей семье, он с красными глазами и срывающимся голосом старался сдержаться. 

Лидер заявил, что его семья – родители, жена, дети – являются самыми главыми для него людьми. Он гордится своей супругой Еленой, которая, по его словам, делает все, чтобы поддержать людей в сложившейся ситуации. На этих словах Зеленский резко замолчал, сделал глубокий вдох, откашлялся и продолжил говорить.

Глава Украины отметил, что этот вопрос оказался для него самым сложным, поэтому нормально отвечать на него он не в состоянии. 

Также во время интервью он обратился к Москве, призвав прекратить бомбежки и изменить политический курс, покинув территорию Украины. 

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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