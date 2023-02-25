Взрывы и черный дым: что произошло в Киеве после воздушной тревоги

Взрывы и черный дым: что произошло в Киеве после воздушной тревоги
Фото: соцсети
В столице чрезвычайное событие

Сегодня, 25 февраля, украинские паблики стали сообщать о поднимающемся над городе клубом черного дыма – очевидцы заявили, что в Подольском районе произошел пожар. После этого появилась информация, что на месте ЧП слышны взрывы.

Мэр столицы Виталий Кличко позже сообщил, что загорелось местное предприятие. Туда уже выехали пожарные, которые установили, что площадь возгорания составила 2 тыс кв метров. Позже стало известно, что горит завод "ХИМ РУХ", который занимается изготовлением лакокрасочных материалов.

Что именно стало причиной пожара и есть ли пострадавшие не сообщается. 

Ранее по всей территории Украины, включая Киев, объявляли воздушную тревогу. 

Источник: Политика страны ✓ Надежный источник
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