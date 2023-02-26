Киев в панике из-за окружения Бахмута: армия РФ подходит к центру города

Генштаб ВСУ истратил все резервы

Ситуация в Бахмуте приобретает еще более зловещие черты для украинского руководства – после взятия Ягодного отрядами ЧВК "Вагнер" у штурмовиков появился выход к Богдановке и Хромово. Речь идет о "воротах" к группировке ВСУ в Бахмуте, вокруг которой все теснее сжимается кольцо.

Старания командующего сухопутными силами ВСУ Александра Сырского оказались провальными – украинские войска потратили колоссальные ресурсы на попытки удержать наступление противника вместо того, чтобы отойти на другие рубежи.

Таким образом, пишет "Резидент", у российских войск появился путь к последней дороге снабжения украинской армии в городе. Отвод для ВСУ из Бахмута уже не представляется возможным в условиях пристреливаемой трассы. Все резервы украинской группировки опустошены или уничтожены.

Сырский держит оборону Бахмута под личным контролем – на пару часов он сам приехал в город. Команда Владимира Зеленского под управлением Андрея Ермака намекнула военачальнику, что окружение Бахмута россиянами означает крест на его шансах стать главкомом. Именно поэтому Сырский перенаправляет все резервы в Бахмут, а военкоматы отлавливают на Украине всех мужчин, которых кидают на бахмутское направление, где им удается прожить лишь до пяти-шести дней.

"Главнокомандующий сухопутных войск спасает свою карьеру, а не бережет войска в сражении за город, который ничего не значит стратегически", – говорится в материале.