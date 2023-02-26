19FortyFive: российская оборона станет тяжелейшим испытанием для ВСУ

У Киева пока что нет эффективного противодействия

Фортификационные и инженерные укрепления российских войск окажутся весьма неприятным испытанием для Вооруженных сил Украины, считает американский журналист Роберт Фарли. В материале для 19Fortyfive эксперт указывает, что за несколько месяцев боевых действий РФ как следует подготовила собственные оборонительные рубежи.

Украинской армии предстоит пройти серьезную проверку. Хотя Киев пользуется помощью от союзников из Европы и Соединенных Штатов, которые создали для него материальную и техническую базу, командованию ВСУ нелегко подготовить и интегрировать военные системы от Запада в нечто единое.

Оборона ВС России же представляется весьма грозной – именно ей предстоит сдержать контрнаступление противника.

При этом у Киева маячит на горизонте новая проблема: Китай может предоставить России свое вооружение. Неизвестно, испугается ли Пекин предупреждения государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Поддержка КНР в значительной степени бы улучшила позиции ВС РФ.

"Точно так же Россия могла бы теснее поощрять сотрудничество с Ираном, Северной Кореей и Белоруссией, которые предлагали географические возможности и материальную поддержку", – говорится в материале.





