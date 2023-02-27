Одумавшиеся незалежные готовы воевать за Россию

В Донбассе решили заняться перевоспитанием украинских вояк. Как стало известно журналистам, в ДНР уже подготовили батальон имени Богдана Хмельницкого, который состоит из взятых ранее в плен незалежных военных.



Такой информацией с общественностью поделился один из начальников подразделения Андрей Тищенко, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Донецкий военный объяснил, что в какой-то момент киевский режим фактически "бросил свой народ", отказавшись его защищать, что хорошо заметно по повальной мобилизации – на Украине давно начался настоящий отлов мужчин с последующей отправкой на фронт. После сдачи в российский плен многие из них с радостью перешли на сторону Москвы, отмечает телеканал "360".



Сообщается, что сейчас в батальоне порядка 70 человек, 95% из них – хорошие незалежные вояки с отличным боевым опытом. В ближайшее время украинцы получат российское гражданство, подпишут контракт на службу и отправятся воевать против киевского режима, передает интернет-издание "Свободная пресса".

