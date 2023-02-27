Пленных солдат ВСУ бросят в атаку против Киева

Пленных солдат ВСУ бросят в атаку против Киева
Фото: www.unsplash.com
Одумавшиеся незалежные готовы воевать за Россию

В Донбассе решили заняться перевоспитанием украинских вояк. Как стало известно журналистам, в ДНР уже подготовили батальон имени Богдана Хмельницкого, который состоит из взятых ранее в плен незалежных военных.

Такой информацией с общественностью поделился один из начальников подразделения Андрей Тищенко, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Донецкий военный объяснил, что в какой-то момент киевский режим фактически "бросил свой народ", отказавшись его защищать, что хорошо заметно по повальной мобилизации – на Украине давно начался настоящий отлов мужчин с последующей отправкой на фронт. После сдачи в российский плен многие из них с радостью перешли на сторону Москвы, отмечает телеканал "360".

Сообщается, что сейчас в батальоне порядка 70 человек, 95% из них – хорошие незалежные вояки с отличным боевым опытом. В ближайшее время украинцы получат российское гражданство, подпишут контракт на службу и отправятся воевать против киевского режима, передает интернет-издание "Свободная пресса".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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