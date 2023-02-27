Запад пообещал Зеленскому немыслимое за переговоры с Москвой

Киеву нужно только совершить один звонок

Коллективный Запад готов надавить на Киев, чтобы принудить его к переговорам с российской стороной при провальной весенней кампании, сообщает Bild.

Согласно приведенным данным, Штаты с Европой готовы дать Киеву шанс вернуть утраченные территории под контроль Украины сроком до осени 2023 года, однако параллельно Вашингтон будет давить на администрацию Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на переговоры с РФ. Если ВСУ провалит попытки контрнаступления, давление на Банковую будет усилено.

В кулуарах европейские чиновники указывают, что Зеленскому уже шлют неофициальные ультиматумы, несмотря на официальный курс с поддержкой политики Киева.

Ранее в СМИ появилась информация, что Европа рассматривает возможность заключения оборонного пакта с Украиной с содействием в мирных переговорах с Кремлем. За согласие Украине обещают тесную интеграцию с НАТО, доступ к военной технике и оборудованию по завершении военного конфликта.