Под Киевом уничтожили центр разведки ВСУ

Под Киевом уничтожили центр разведки ВСУ
MOD Russia/www.globallookpress.com
Минобороны сообщает об огромных потерях с украинской стороны

РФ атаковала центр радиоэлектронной борьбы в Броварах, войска также поразили оперативный центр специальных операций ВСУ у Хмельницкого. В целом, потери украинской стороны за 24 часа составили до пяти сотен военнослужащих, сообщает российской оборонное ведомство сегодня, 27 февраля.

В Министерстве обороны России в прошлом году также неоднократно сообщали об атаках в районе Броваров – в марте прошлого года российские вооруженные силы также наносили удары по центру радиоразведки противника, который после этого был нейтрализован.

В текущей сводке указывается, что российские Вооруженные силы также смогли уничтожить центр спецопераций "Запад" у Хмельницкого.

Россия выявляет расположение украинских комплексов ПВО, нанося атаки с помощью "Шахидов". У Андреевки уничтожили украинский "Бук-М1", в районе ДНР также поразили одну РЛС противника, используемую для выявления низколетящих объектов.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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