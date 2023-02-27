Под Киевом уничтожили центр разведки ВСУ

Минобороны сообщает об огромных потерях с украинской стороны

РФ атаковала центр радиоэлектронной борьбы в Броварах, войска также поразили оперативный центр специальных операций ВСУ у Хмельницкого. В целом, потери украинской стороны за 24 часа составили до пяти сотен военнослужащих, сообщает российской оборонное ведомство сегодня, 27 февраля.

В Министерстве обороны России в прошлом году также неоднократно сообщали об атаках в районе Броваров – в марте прошлого года российские вооруженные силы также наносили удары по центру радиоразведки противника, который после этого был нейтрализован.

В текущей сводке указывается, что российские Вооруженные силы также смогли уничтожить центр спецопераций "Запад" у Хмельницкого.

Россия выявляет расположение украинских комплексов ПВО, нанося атаки с помощью "Шахидов". У Андреевки уничтожили украинский "Бук-М1", в районе ДНР также поразили одну РЛС противника, используемую для выявления низколетящих объектов.