Зеленский пообещал Китаю месть за военную помощь России

Зеленский пообещал Китаю месть за военную помощь России
Oliver Contreras - Pool via CNP/www.globallookpress.com
Киев грозится пожаловаться в Белый дом

Киев угрожает Пекину из-за слухов о готовности Китая заняться поставками военной помощи для России – по словам советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, Банковая должна выступить с законной агрессией в адрес китайского руководства.

В частности, Подоляк пообещал Пекину, что в дело вступит уже Белый дом, который тоже сильно обеспокоен новостью о возможных поставках военной помощи для России из КНР.

Однако советник администрации Зеленского параллельно одобрил нейтралитет по украинскому вопросу, которого Поднебесная придерживалась на протяжении года.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен уже угрожал Китаю санкционными мерами за поддержку Кремля в военной отрасли. В ответ китайский МИД напомнил, что американская сторона также экспортирует на Украину вооружение.

Экономист Дмитрий Любомудров считает, что у Штатов действительно имеются рычаги давления на Китай – Пекин также может серьезно пострадать от американских санкций, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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