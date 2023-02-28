Reuters: украинская армия тонет в грязи на Бахмутском направлении

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Ранняя оттепель на территории Донбасса ухудшила позиции ВСУ – грязные поля делают невозможным оперативное отступление. С другой же стороны, этот же фактор также мешает российским войскам перехватить инициативу, передает Reuters.
Cогласно приведенным данным, погода практически сводит на нет планы обеих сторон. Дороги превращаются в непроходимые болота, в которой может увязнуть танк.
У линий соприкосновения с украинской стороны военнослужащие тонут в грязных окопах. Мерзлая некогда земля всасывает солдатские сапоги. В такой трясине интенсивные боевые действия представляются невозможными, указывает "Общественная служба новостей".
"Обе стороны остаются на прежних позициях. Сами видите, весна – это грязь. Продвижение вперед невозможно", – приводит Reuters заявление одного из командиров фронтовой артбатареи ВСУ.
Телеканал "360" отмечает, что в Бахмуте положение ВСУ более чем тяжелое – украинская сторона сообщает о дефиците боеприпасов, параллельно российские войска продолжают окружать город. На удивление, сложности на бахмутском направлении для ВСУ признает Владимир Зеленский, отмечает "Радио 1".
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